Apoios ao cinema com “medidas excecionais”

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) anunciou "medidas excecionais" nos concursos de apoio financeiro para fazer face à pandemia de Covid-19. O destaque vai para a possibilidade de, a partir de agora, os projetos apoiados poderem estrear na televisão ou em plataformas de streaming sem terem de passar pelo cinema. Esta liberalização nos planos de distribuição e exibição dos filmes apoiados pretende fazer face à crise que se vive no setor, com produções paradas, salas fechadas de norte a sul e estreias adiadas.Esta "possibilidade de flexibilização" estende-se também à realização de festivais de cinema em território nacional, que pode ficar comprometida nas próximas semanas ou meses por causa das medidas restritivas de contenção da pandemia.O organismo sublinha que estas medidas, aplicadas aos concursos de apoio financeiro de 2020 e aos de anos anteriores que estão ainda em andamento, têm efeito por um "período transitório". Não é indicada qualquer alteração aos montantes de apoio financeiro já definidos, nem ao calendário, mas o ICA refere que "sempre que possível" irá "acelerar os procedimentos concursais". Para isso, os júris de cada programa de apoio financeiro vão reunir-se por videoconferência.Recorde-se que os concursos de 2020 de apoio financeiro do Estado ao cinema e audiovisual abriram em fevereiro último, com um valor total de 22,7 milhões de euros, a repartir por vários programas.