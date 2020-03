Teatros, concertos e exposições virtuais pala animar a quarentena

A quarentena pode não ser assim tão aborrecida quanto podia pensar. Tudo porque apesar de estar retido em casa face à pandemia da Covid-19, terá muito com que se entreter. Os museus de Lisboa estarão disponíveis para visitas virtuais.É o caso do Panteão Nacional, o Palácio Nacional de Sintra ou o Mosteiro dos Jerónimos. Também o Louvre, em Paris, o Museu de História Nacional de Londres e o Salvador Dali, em Espanha, fizeram o mesmo. Visitas virtuais que dão a ver algumas das obras de arte mais famosas do Mundo.Mas também pode ir ao teatro com os mais pequenos. ‘O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá’, que estava em Viana do Castelo, fez isso esta semana e voltará a repetir o feito via Facebook. Segue-se o Teatro do Frio, do Porto, que também irá fazer transmissões durante a semana de algumas peças em exibição.A companhia Musicalmente anunciou que os ‘Concertos para Bebés’ que estavam agendados para Coimbra, Leiria, Marinha Grande e Sintra e que foram cancelados vão acontecer através dos seus espaços na internet. Os músicos estão a tomar iniciativas semelhantes aos poucos. O primeiro foi Salvador Sobral, que anunciou um concerto em nome próprio via Facebook. Já a dupla Cordel, dos músicos Edu Mundo e João Pires, fará o mesmo já amanhã.Num espetro maior, a americana Kelly Clarkson, a pedido dos fãs, fará, segundo a ‘Variety’, na próxima sexta-feira, um miniespectáculo acústico, através do seu site.