Saiba quais os museus e monumentos que pode visitar este fim de semana sem pagar

O fim de semana de 18 e 19 de maio conta com entradas livres, para todas as pessoas, em dezenas de museus, palácios e monumentos dispersos por todo o País.



Segundo a Direção Geral do Património Cultural, esta iniciativa tem como objetivo celebrar o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus.





Os museus oferecem cada vez mais atividades que permitem atrair visitantes de todos os países.O Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Nacional de Arte Antiga, a Torre de Belém, o Panteão Nacional, o Palácio Nacional da Ajuda, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional dos Coches irão abrir ao público de forma gratuita em Lisboa.

No Porto, poderá visitar o Museu Nacional Soares dos Reis e o Museu de Arte Contemporânea de Serralves.



Mas a lista não fica por aqui. O Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro de Alcobaça e o Museu Grão Vasco, em Viseu, também se encontram na diversificada listagem de museus que pode explorar este fim de semana.