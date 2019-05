Hoje é dia de entrar à borla nos museus

Centenas de atividades assinalam este sábado, de norte a sul do País, o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, com os espaços tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) a terem entrada gratuita no horário normal de funcionamento.Em Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos é palco de um concerto do Grupo Oficina da Música Nova Antena (às 15h00). No Porto há visitas livres à Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio.No Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior é inaugurada a exposição ‘A Covilhã em Aguarelas’, de João Manuel Salcedas (às 17h00), e o Museu Municipal Casa do Vinho e do Cante, em Ferreira do Alentejo, fará uma prova de licores tradicionais.E se em Elvas o Museu Militar mostra a exposição ‘Comunicações e Tecnologia – Telefones do Século XX e Novos Públicos’, no Museu Municipal de Faro está previsto, às 10h00, um recital de música e poesia a cargo de Afonso Dias e Tânia Silva.Segundo dados do Congresso Internacional de Museus, em 2018 mais de 40 mil museus de 158 países participaram nas celebrações do Dia dos Museus.Museu Nacional de Arqueologia, Palácio Nacional de Mafra e Museu Nacional dos Coches têm restrições na gratuitidade.O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus para promover as visitas.A Noite dos Museus é uma iniciativa francesa de 2005. Portugal aderiu e celebra- -a no dia 19 (a seguir ao Dia dos Museus).