Festival virtual junta quase 100 músicos em época de isolamento

Assistir a quase uma centena de concertos de alguns dos maiores nomes da música nacional, de forma gratuita e sem sair de sua casa, é a proposta do @FestivalEuFicoEmCasa, esta segunda-feira anunciado, que a partir desta terça-feira e até domingo decorre na página do Instagram da iniciativa ou nas páginas oficiais de cada artista.Para ouvir estão quase uma centena de músicos, entre eles Ana Moura, Diogo Piçarra, António Zambujo, Pedro Abrunhosa, Matias Damásio, Ana Bacalhau ou Luísa Sobral.Os concertos decorrem todos os dias, das 17h00 às 23h30. A iniciativa arranca esta tarde com Bárbara Tinoco, seguindo-se André Henriques, Elisa Rodrigues, Buba Espinho, Filipe Gonçalves, João Pedro Pais, DOMI, Cristina Branco, Boss AC, Diogo Piçarra, David Fonseca, Samuel Úria e Branko, às 23h30.A iniciativa visa sensibilizar a população para a necessidade imperativa de ficar em casa para evitar a propagação da Covid-19 mas também "para tornar visível a problemática com que o setor se depara", revela a organização.Nos últimos dias, dezenas de concertos foram cancelados, deixando "artistas, músicos, técnicos, agências e várias empresas numa situação económica muito delicada.