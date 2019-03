Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blaya é a mais nomeada na primeira edição dos Play

Galardão de Artista Revelação será disputado por Conan Osíris, Papillon, Sara Correia e Selma Uamusse.

A cantora e bailarina Blaya é a mais nomeada aos Play - Prémios da Música Portuguesa, que serão entregues em abril, competindo em três categorias, incluído Melhor Artista Solo e Melhor Canção, com "Faz Gostoso", foi hoje anunciado.



De acordo com a lista de nomeados, hoje divulgada pela organização, na categoria Melhor Artista Solo, além de Blaya, estão nomeados António Zambujo, Dino D'Santiago e Diogo Piçarra. Na categoria de Melhor Canção, para a qual Blaya também está nomeada com "Faz Gostoso", domina o hip-hop, com ProfJam ("Água de Côco"), Valas ("Estradas no Céu" com Raquel Tavares) e Wet Bed Gang ("Devia Ir") também em competição.



A terceira nomeação de Blaya é na categoria Melhor Videoclipe, com "Eu Avisei", para qual estão ainda nomeados Boss AC (com "Queque foi"), Pedro Abrunhosa ("Amor em tempo de muros") e ProfJam ("Água de Côco").



Os Play são uma iniciativa da associação PassMúsica, que representa artistas, bandas e editoras discográficas, em parceria com a RTP e a Vodafone, e pretende premiar "a melhor música consumida em Portugal", como afirmou Paulo Carvalho, um dos responsáveis dos prémios, numa apresentação aos jornalistas no início deste mês.



Os prémios serão anuais e repartidos por 12 categorias: Melhor Grupo, Melhor Álbum Fado, Melhor Artista Solo, Vodafone Melhor Canção, Melhor Álbum, Artista Revelação, Melhor Videoclipe, Prémio Lusofonia, Melhor Canção Internacional, Melhor Artista Internacional, Prémio da Crítica e Prémio Carreira, estes dois últimos sem nomeados.



O galardão de Artista Revelação será disputado por Conan Osíris, Papillon, Sara Correia e Selma Uamusse. Pelo prémio de Melhor Grupo competem os Dead Combo, Diabo na Cruz, Linda Martini e Wet Bed Gang.



Na categoria Melhor Álbum Fado estão nomeados "Maria", de Carminho, "Branco", de Cristina Branco, "Sempre", de Katia Guerreiro, e "Sara Correia", de Sara Correia.



Apesar de ser um disco de fado, "Mariza", de Mariza, compete na categoria de Melhor Álbum, com "Do Avesso", de António Zambujo, "Odeon Hotel", dos Dead Combo, e "Mundo Nôbu", de Dino D'Santiago.



O Prémio Lusofonia tem como nomeados o angolano C4Pedro ("Se eu soubesse"), a brasileira Ludmilla ("Din din din"), o angolano Matias Damásio ("Nada mudou") e o holandês, de origem cabo-verdiana, Nelson Freitas ("Nubian Queen").



Para as categorias internacionais -- Melhor Canção e Melhor Artista -- estão nomeados: "No tears left to cry", de Ariana Grande, "God's Plan", de Drake, "All the stars" (com SZA), de Kendrick Lamar, e "In my blood", de Shawn Mendes; Ariana Grande, Cardi B, Drake e Kendrick Lamar.



As nomeações para a maioria das categorias foram feitas em duas fases: a PassMúsica fez listas de artistas elegíveis, com base em dados como vendas físicas de música e em 'streaming', e essas listas foram depois entregues ao comité de nomeação.



Os vencedores das várias categorias, com exceção de Melhor Canção, atribuído pelo público, serão escolhidos por um júri composto por cerca de 100 pessoas do meio da música portuguesa.



Na cerimónia de entrega dos Play, a 09 de abril no Coliseu de Lisboa, serão ainda conhecidos os vencedores do Prémio da Crítica, escolhido por dez críticos de música, e do Prémio Carreira, decidido por elementos da Audiogest, GDA e da PassMúsica.



A cerimónia de entrega dos Play, que será apresentada por Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vanessa Augusto, vai ser transmitida em direto na RTP1.