Seu Jorge e Mariza enchem festival na Costa da Caparica

A sexta edição do Sol da Caparica, festival conhecido por ser exclusivamente dedicado à música lusófona, arrancou esta quinta-feira ao som de Matias Damásio, Anselmo Ralph e David Carreira, entre outros, perante milhares de espectadores, no Parque Urbano desta freguesia do concelho de Almada.Para esta sexta-feira, esta festa cantada em português promete ter novamente casa cheia para assistir aos concertos de um vasto leque de estrelas da música, desde Seu Jorge a Mariza, passando por Luís Represas, Carlão, Jafumega e Luísa Sobral.Já amanhã, sábado, o protagonismo reparte-se entre artistas tão diferentes como Boss AC, Capitão Fausto, Gabriel O Pensador, Karetus, Mishlawi ou Richie Campbell.O último dia d’O Sol da Caparica tem uma programação dedicada às crianças, com O Recreio da Anita, Porbatuka e o projeto Mão Verde, de Capicua. Além disso, há um espaço para pinturas faciais, skate, dança, grafíti e um megaparque de insufláveis.O evento é promovido agora pela Câmara de Almada em parceria com o Grupo Chiado, depois de, no início deste ano, ter sido aventado o seu fim, por prejuízos de 5 milhões.