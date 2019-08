Festivais de verão enchem Portugal com música de norte a sul do País

Se o mês de julho foi bom para os melómanos, agosto vai ser ainda melhor: os grandes festivais de verão estão à porta e é só escolher e rumar a um ponto diferente do País.O MEO Sudoeste começa já na quarta-feira, 7, com a bomba brasileira Anitta a abrir e, logo a seguir, Steve Aoki e Blaya. Isto só para aquecer, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. O festival de Luís Montez dura até sábado, 10, e o passe custa 120 euros (o bilhete diário vale 55).Logo a seguir, a 14, começa o Vodafone Paredes de Coura, em Viana do Castelo, cujo cartaz inclui nomes de bandas como The National (que abrem a festa); New Order (15); Father John Misty (16) e, a finalizar, a 17, Patti Smith e os Suede.O bilhete diário para o Paredes de Coura tem o custo de 55 euros e o passe fica por 94 euros.O Sol da Caparica coincide no tempo com o Paredes de Coura: arranca a 15 e vai até 18. O festival de música que é toda cantada em português está a anunciar nomes como Anselmo Ralph, Benjamim, David Carreira, Carlão, Boss AC, Capitão Fausto e Mariza – só para referir alguns.Como é tradição neste evento da margem sul, o último dia de festa é dedicado às crianças. À beira do mar, o preço é mais leve: o passe custa 39 euros e o ingresso diário 19.Finalmente, de 22 a 24 deste mês, há o EDP Vilar de Mouros (com o passe a custar 70 euros). Maniac Street Preachers, The Cult, The Offspring, Skunk Anansie, The Sisters of Mercy ou Gogol Bordello são alguns dos nomes fortes do cartaz deste festival que já é uma tradição em Caminha.