Henrique Feist leva os anos 80 ao palco

Os anos 80 foram marcantes para Henrique Feist. Foi nessa década que se estreou no mundo do espetáculo, ao lado do irmão, Nuno Feist.Mas esses foram também os anos que viram nascer os computadores pessoais, o CD, as cassetes de vídeo. A Sida apareceu no horizonte e começou a ceifar vidas. Diana Spencer casou-se com o príncipe Charles e o Muro de Berlim caiu.Apostado em relembrar os acontecimentos – e também as canções – que marcaram esses dias tão intensos, o encenador concebeu o musical ‘Oiçam 80mente’, já em cena no Casino Estoril."Gosto de homenagear décadas nos meus espetáculos e os anos 80 são dos mais ricos que temos tido a nível do entretenimento", diz Henrique Feist, lembrando que essa foi, também, a década em que o rock português conheceu o grande boom."Este espetáculo lembra o aparecimento das grandes séries, a forma entusiástica como nós, portugueses, recebemos a MTV e os Jogos sem Fronteiras. A forma como comprámos televisores, microondas e frigoríficos e nos virámos para o Mundo", acrescenta Feist que, em cena, recorda algumas das canções que nos fizeram dançar na pista de dança, desde U2 a Sting."Há de tudo um pouco, neste espetáculo que faço com a equipa do costume: Mariana Pacheco, Diogo Leite e Valter Mira. Atores incríveis com quem é um prazer trabalhar." Sob a direção musical de Nuno Feist, o espetáculo ficará em cena até meados de setembro.