Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Henrique Feist quer mais êxito de Natal

‘White Christmas’ reúne as melhores canções de sempre da época e já está em cena no Casino Estoril.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Mais de cinco mil pessoas viram o musical de Natal que Henrique Feist apresentou no Casino Estoril, em 2017. Este ano, o encenador quer outras tantas a encher a sala. Ou até mais. ‘White Christmas’, acabadinho de estrear em Cascais, reúne as melhores – e mais conhecidas – canções de Natal de sempre e o artista só tem pena de não caberem mais no seu espetáculo.



"O difícil é escolhê-las, porque o repertório de temas de Natal é enorme", contou ao CM. Além das canções propriamente ditas, este musical – interpretado pelo próprio Feist, mas também por Mariana Pacheco, Valter Mira e Diogo Leite – inclui ainda as histórias reais que lhes estão associadas e que muita gente desconhece.



A canção que dá título ao espetáculo, por exemplo, ‘White Christmas’ (que é a canção mais vendida de sempre), serviu de senha às tropas norte-americanas para abandonarem Saigão em 1975.



"Contamos histórias que complementam o espetáculo, mas continuo a achar que o maior atrativo do musical, e a razão pela qual ele agrada tanto às pessoas, é por causa das canções, que são imortais."



Outra razão que ajuda a explicar o sucesso é a pouca oferta de musicais para determinada faixa de público. "Há muito por onde escolher a nível de espetáculos infantis, mas nada para adultos", conclui Henrique Feist, que está a apresentar ‘White Christmas’ no Casino Estoril de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 18h00.



Os bilhetes custam 15 euros.