Sintra dá luz à noite e quer 30 mil pessoas na rua

Imagine-se a passear na vila histórica de Sintra e a encontrar, no meio do caminho, um arco-íris feito de luz e de cor ou o planeta Terra gigante a pairar sobre a sua cabeça.Vai ser assim a partir de quinta-feira – e até domingo – na quinta edição do Aura Sintra, festival de luz e videomapping que este ano tem dez obras de dez artistas de diferentes nacionalidades para apresentar. Todas as peças foram construídas a pensar especificamente no local a que se destinam.Exceção feita a ‘Gaia’, do britânico Luke Jerram, "um balão de 7 metros de diâmetro, suspenso numas torres com 12 metros de altura" e que, iluminado, parece a Terra."Convidámos o artista para trazer esta obra porque, além de ser um trabalho impressionante, se enquadra no tema proposto para esta edição: a sustentabilidade ambiental", explica Patrícia Freire, diretora artística do Aura e que tem visto crescer a adesão do público a esta iniciativa desde a primeira edição. "Em 2017 tivemos 25 mil pessoas, em 2018 foram 30 mil. Este ano queremos as mesmas 30 mil, número que a vila pode suportar e que transformará a iniciativa num êxito."Organizada em estreita colaboração com a câmara, o evento mobiliza várias associações culturais e de turismo da vila, "numa reunião de vontades e intenções" que visa "transformar o Aura num marco da vida cultural de Sintra".O orçamento "ainda não está fechado", diz Patrícia Freire, mas o público não tem de se preocupar com isso: é tudo de entrada livre.