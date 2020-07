Concerto com 100 guitarristas em homenagem aos 100 anos de Amália. Veja as imagens em direto

Concertos, exposições, 'videomapping' e a festa de reabertura das casas de fado são algumas das iniciativas previstas para celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues. As celebrações inauguram já esta quarta-feira, simbolicamente, com um tributo de 100 guitarristas, de distintas gerações, ao legado da fadista, nos Paços do Concelho de Lisboa.Este concerto é transmitido 'online' a partir das redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu do Fado, sendo depois exibido pela RTP, esta quinta-feira às 22h30.A gravação do concerto foi feita em plena pandemia e, por isso, será um momento inédito e ao mesmo tempo muito emocionante. Os 100 guitarristas estarão divididos em 12 grupos que revisitarão os êxitos da 'Diva do Fado'. Entre os músicos está Gaspar Varela (bisneto de Celeste Rodrigues, irmã de Amália).