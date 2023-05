Cinco anos depois de ter passado por Portugal com o projeto ‘Grande Encontro’ com Alceu Valença e Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, de 78 anos, um dos veteranos cantautores da música brasileira, está de volta para assinalar 50 anos de carreira. O músico atua hoje na Casa da Música, no Porto, e dia 14 no Teatro Tivoli, em Lisboa.









