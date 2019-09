Comic Con espera 110 mil em Oeiras

A Comic Con Portugal arranca amanhã, no recinto do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e para o diretor do "festival da cultura pop e do entretenimento", Paulo Rocha Cardoso, o evento "já será um enorme sucesso se tiver mais um visitante" do que no ano passado, quando atraiu 110 mil pessoas.

Com várias novidades – um recinto maior e dividido por três grandes áreas (área de programação, área de experiências e espaço comercial) – neste ano há mais lugar para a animação dos miúdos. "Vamos ter um casting de vozes para a versão portuguesa do filme ‘Frozen’", anuncia o responsável, que vai ainda proporcionar às crianças "experiências com Lego, a saga da Família Adams e os filmes de animação da Ovelha Choné".

Paulo Rocha Cardoso desmistifica que a Comic Con seja apenas destinada aos aficionados da Banda Desenhada, tal como se vê na série de televisão norte-americana ‘A Teoria do Big Bang’. "A Comic Con é para todas as idades, para filhos, pais e avós, porque há conteúdos vocacionados para toda a gente", explica.



"O programa abarca propostas na área do cinema, televisão, Banda Desenhada, literatura, anime, manga, música, videojogos, cosplay e new media."Entre as estrelas internacionais convidadas para esta edição estão Joaquim de Almeida, Avi Nash (‘The Walking Dead’), Anthony Carrigan ‘Gotham’) e Tricia Helfer (‘Battlestar Galactica’) e os bilhetes diários custam entre os 25 e os 35 euros.