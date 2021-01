A Câmara Municipal do Crato, em Portalegre, vai proceder à reabilitação do Palácio do Grão-Prior do Crato da Ordem de Malta, um dos edifícios mais icónicos do concelho, para fazer nascer o Centro Interpretativo do Urbanismo e História do Crato e Paços do Concelho.

O projeto surge com a renovação urbanística do largo que o enquadra, a Praça do Município. As obras estão orçamentadas num total de 1.230 milhões de euros e tem início já no primeiro trimestre de 2021.