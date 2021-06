Nasceu no Rio de Janeiro, no Reino do Brasil, em 1819; foi Rainha de Portugal em dois períodos (entre 1826 e 1828 e entre 1834 e 1853), morrendo, aos 34 anos, ao dar à luz o 11º filho. A vida e reinado de D. Maria II - a última mulher a ocupar a chefia do Estado português - está agora contada num exposição patente no Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, em conjunto com o Museu da Presidência da República.‘D. ...