David Santos é o novo curador da coleção de arte contemporânea do Estado

O ainda subdiretor da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) David Santos será o curador da Coleção de Arte do Estado, anunciou o Ministério da Cultura esta segunda-feira.

Concluídas que estão "as ações de conferência e de revisão do inventário da Coleção de Arte do Estado e reportadas as suas conclusões ao Ministério Público, é agora altura de dar um novo passo no desenvolvimento de uma estratégia pública para a arte contemporânea, nomeando David Santos como curador da Coleção de Arte do Estado", lê-se num comunicado do Ministério tutelado por Graça Fonseca.

Historiador, com um doutoramento em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, foi, desde 2016, subdiretor-geral do Património Cultural, tendo, antes disso, sido diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Foi também curador geral da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 2016.