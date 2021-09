Designer Alexandra Moura regressa à Semana da Moda de Milão que abre 4ª feira

A designer de moda Alexandra Moura participa na semana da moda de Milão, em Itália, que arranca esta quarta-feira, com 28 desfiles presenciais, como os da Fendi, da Versace e o de estreia de Raf Simons para a Prada.

Alexandra Moura, a primeira 'designer' portuguesa integrada no calendário oficial da Semana da Moda de Milão (2019), ao lado de marcas como a Gucci, Prada ou Armani, apresenta a sua coleção primavera/verão 2022, às 10h00 (11h00 em Portugal Continental), da próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, no Museu Della Permanente, na Via Turati 34, avançou esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial do Portugal Fashion, projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários.

Entre os 28 desfiles presenciais previstos para a Semana da Moda de Milão, os destaques do primeiro dia vão para as apresentações das coleções da marca Fendi (14h00), Jill Sander (19h00) e Roberto Cavalli (20h00).

As marcas Max Mara (10h00), Boss (12h00), Empório Armani (16h00) estão agendadas para o dia 23.

Para o dia 24, o destaque vai para o desfile de estreia do 'designer' Raf Simons para a marca Prada (15h00) e também para a marca Versace (20h00).

No dia seguinte, 25 de setembro, a semana da moda é marcada pela apresentação das coleções das marcas Salvatore Ferragamo (14h40), Dolce & Gabbana (15h30) e Armani (18h00).

Durante a Semana da Moda de Milão está prevista a apresentação da Brasil Eco Fashion Week (BEFW), dedicada exclusivamente à indústria da moda sustentável.

"A BEFW apresenta iniciativas de inovação social, ambiental e têxtil da indústria brasileira que estão a trilhar o caminho da sustentabilidade na moda", lê-se no sítio da Internet da Semana da Moda de Milão.

A plataforma pretende posicionar oito marcas e estilistas no mercado internacional, promovendo desfiles e 'showrooms' durante a Semana da Moda de Milão, considerada uma das mais importantes mostras de moda a nível mundial.

Natural Cotton Color, Catarina Mina, Libertees, KF-Kel Ferey, Helena Pontes, Eneas Neto, Dona Rufina e Rico Bracco são as oito marcas e 'designers' escolhidos para apresentarem em Milão as suas coleções primavera/verão 2022.

A Semana da Moda Ecológica do Brasil decorre entre 24 e 25 de setembro, e a abertura ao público está agendada para as 10:00, prolongando-se em ambos os dias até às 20:00, no Jardim Botânico de Brera, em Milão.

A Semana da Moda de Milão, onde se preveem 24 desfiles digitais e um total de 28 desfiles presenciais, termina no dia 28, com o evento Fashion Vibes Digital (20h00) e Turtlehorn (20h00).