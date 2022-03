O teatro é a criação na terra de um espaço de igualdade entre humanos, deuses, plantas, animais, horas de chuva, lágrimas e regeneração". Esta é a Mensagem Internacional do Dia Mundial do Teatro, que este domingo se assinala (é celebrado mundialmente desde 1962), e as palavras são do encenador norte-americano de teatro, ópera e diretor de festivais Peter Sellars.