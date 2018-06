Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diego Ventura corta um rabo e faz história em Madrid

Luso-espanhol foi o primeiro em 46 anos a alcançar tal conquista no mundo da tauromaquia.

11:37

Diego Ventura fez história na Praça de Touros de Las Ventas, em Madrid, ao cortar um rabo - a conquista mais importante na tauromaquia - pela primeira vez em 46 anos. Sebastián Palomo Limares tinha sido o último a consegui-lo, em 1972.



O cavaleiro, nascido em Lisboa, tornou-se assim no primeiro rejoneador a conseguir tal feito na história, conseguindo ainda cortar cinco orelhas naquela que é uma das principais praças de touros de todo o mundo. O luso-espanhol saiu pela 16ª vez pela porta grande da Monumental de Madrid, ao lado de Andy Cartagena, com quem atuou.



O CM sabe que o cavaleiro esteve em Portugal durante a última semana, instalado numa propriedade que detém em Samora Correia, no concelho de Benavente, onde aproveitou para treinar para a grande corrida que teve lugar sábado e na qual se destacou de forma brilhante.