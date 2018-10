Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Morgado canta e encanta em ‘Grease’

Versão portuguesa estará em cena no Casino Estoril até outubro.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Há muito tempo que Paulo Sousa e Costa queria trabalhar com Diogo Morgado, mas só ao terceiro convite é que "as agendas permitiram" e a coisa aconteceu.



‘Grease – O Musical’, que o produtor e encenador está a apresentar no Casino Estoril, é "um risco calculado" por parte do ator, que tinha "alguma experiência no género" e até fez uma opereta com Fernando Gomes.



"Tive formação musical e frequentei aulas de dança contemporânea, portanto, profissionalmente, este tipo de espetáculo não é completamente novo para mim", diz Diogo Morgado, que, em palco, faz o papel que coube no cinema a John Travolta (em 1978).



Já Mariana Marques Guedes é o seu par amoroso, e dá corpo à personagem que Olivia Newton-John imortalizou. "Não a conhecia mas, para mim, é perfeita para o papel", diz Diogo Morgado.



O musical original, estreado em Chicago, nos EUA, em 1971, já conheceu muitas dezenas de versões diferentes em várias partes do Mundo (só nos EUA está neste momento em cartaz em 30 cidades) e além da montagem portuguesa, este ano estreou também em Oslo, capital da Noruega.



"‘Grease’ faz parte do meu imaginário, e do de toda a gente, acho eu", acrescenta Diogo Morgado. "E num momento como este, em que só se fala de desgraças, acho que é bom poder ir ao teatro para sair de lá bem-disposto", conclui o ator.



‘Grease’ estará em cena no Salão Preto e Prata do Casino Estoril até 21 de outubro. Bilhetes entre os 15 e os 30 euros.