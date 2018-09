Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas da televisão enchem o grande ecrã

Até ao fim do ano chegam às salas de cinema portuguesas diversas produções nacionais.

01:30

Os últimos quatro meses do ano vão ficar marcados pela estreia de muitos filmes portugueses. Há comédia e drama, sempre com um denominador comum: grandes estrelas da televisão e das novelas nos elencos.



Depois de 'Mariphasa', filme de Sandro Aguilar que estreou esta semana e que tem António Júlio Duarte, Albano Jerónimo e Isabel Abreu como protagonistas, chega às salas, dia 27, 'Portugal Não Está à Venda', comédia de André Badalo sobre os tempos de crise. No elenco estão Pedro Teixeira, Rita Pereira, Maria Vieira, Dalila Carmo e São José Correia.



A 18 de outubro, Diogo Amaral e Joana de Verona assumem os papéis de 'Pedro e Inês', uma nova versão do romance que marcou a história de Portugal, contada por António Ferreira. Já Sérgio Tréfaut mostra 'O Pão' a 1 de novembro. Adriano Luz, Herman José, Leonor Silveira, Luís Miguel Cintra, Isabel Ruth, Lia Gama e Rogério Samora formam o elenco. Uma semana depois, dia 8, 'Carga', de Bruno Gascon, fala de tráfico humano. Com Rita Blanco e Vítor Norte.



Em dezembro, os espectadores vão poder ver 'Parque Mayer' (dia 6), o novo filme de António-Pedro Vasconcelos, com Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel Guilherme e Alexandra Lencastre, e 'Quero-te Tanto' (13), de Vicente Alves do Ó, com Benedita Pereira, Dalila Carmo, Oceana Basílio, entre muitos outros. Antes do Natal chega ainda 'Tiro e Queda', mais uma comédia, ou não fossem os protagonistas Eduardo Madeira e Manuel Marques.