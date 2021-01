Disco póstumo de inéditos de Carlos do Carmo chega no final de março

O disco ‘E Ainda…’ que já estava anunciado como o último da carreira de Carlos do Carmo, nasce da intuição e da certeza de que fadista “tinha ainda fados por cantar”, refere a editora. São “fados que, nalguns casos, nem suspeitavam que pudessem ser fados”. É o caso de Herberto Helder.



Nas duas derradeiras páginas de ‘Poemas Canhotos’ (o último livro que o poeta publicou), o fadista intuiu uma música escondida e tratou de enviar o texto para que António Victorino D’Almeida a musicasse. Neste disco, Carlos do Carmo canta ainda pela primeira vez Hélia Correia, Jorge Palma ou Sophia de Mello Breyner Andresen.





O disco que Carlos do Carmo vinha gravando nos últimos três anos e cuja edição foi adiada, depois de ter estado anunciada para 27 de novembro de 2020 (questões técnicas, no entanto, acabaram por inviabilizar o seu lançamento), vai chegar ao mercado até ao final de março.Com o título ‘E Ainda…’, o disco póstumo do fadista que morreu no primeiro dia deste ano, aos 81 anos, coloca Carlos do Carmo a interpretar poemas de Herberto Helder, José Saramago, Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia, Júlio Pomar, Vasco Graça Moura e Jorge Palma, tendo o fado tradicional como fio condutor e pinceladas pela batuta do maestro Victorino D’Almeida, Mário Pacheco, Paulo de Carvalho ou José Manuel Neto.‘E Ainda...’ chegará às lojas numa versão standard com dois CD (o álbum de originais e o registo ao vivo do último concerto no Coliseu de Lisboa, em 2019) e também numa versão limitada e especial em que se encontram, além dos dois CD, um DVD do concerto de despedida e um vídeo com uma entrevista feita ao longo da gravação do álbum e imagens inéditas de estúdio e de ensaios.