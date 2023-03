Disney volta a ser aplaudida após escolher atriz negra para interpretar Sininho no novo filme 'Peter Pan & Wendy'

A Disney vai lançar a 28 de abril de 2023 uma nova versão do clássico 'Peter Pan', um romance de J.M. Barrie de 1953. O trailer foi revelado esta terça-feira e a reação dos fãs foi muito positiva, principalmente pelo casting de Sininho. A fada vai ser interpretada pela atriz Yara Shahidi.Sininho torna-se na segunda personagem dos clássicos da Disney a ser interpretada por uma atriz negra. Halle Baily vai dar vida a Ariel no filme 'A Pequena Sereia', com data de estreia ainda por revelar. No Instagram de Yara Shahidi, fãs e celebridades foram rápidos a comentar o novo filme. Halle Bailey escreveu: "Adorei"."É como se termina o mês da História Negra! Yara, continuas a fazer-nos sentir orgulhosos, eu amo-te", disse uma das seguidoras de Yara.'Peter Pan & Wendy' apresenta Wendy Darling, uma jovem rapariga com medo de deixar para trás a sua casa de infância, que conhece Peter Pan, um rapaz que se recusa a crescer. Ao lado dos seus irmãos e de uma pequena fada, a Sininho, ela viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, encontra um capitão pirata malvado, o Capitão Gancho, e embarca numa aventura emocionante e perigosa que mudará a sua vida para sempre.