Uma mulher que tinha de lidar com a sua bipolaridade, que precisava de beber álcool para enfrentar o público, mas que era altruísta de coração e que, um dia, chegou mesmo a levantar uma avultada soma de dinheiro para distribuir pelos pobres do Mindelo. O documentário ‘Cesária Évora’, de Ana Sofia Fonseca, que abriu esta semana o programa ‘IndieMusic’, do Festival de Cinema IndieLisboa, mostra a artista que morreu em 2011 e que muito poucos conheciam e imaginavam, a mulher para lá da ‘diva dos pés descalços’.









