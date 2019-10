Dupla brasileira Sandy & Junior: "A vontade dos fãs fez-nos regressar"

Dupla brasileira Sandy & Junior atua este domingo na Altice Arena, no âmbito da tournée ‘Nossa História’.Sandy – A vontade dos fãs. Ao longo deste tempo recebemos propostas para voltar mas não nos sentimos preparados.Sandy – Muita coisa. Casámos, tivemos filhos, vivemos em cidades diferentes. Estamos numa outra fase da vida. Mudámos como pessoas e até a nossa forma de trabalhar um com o outro é diferente.Junior – Maravilhoso. Acho que as pessoas que nos ouvem agora acabam por revisitar a adolescência. Foram 17 anos de Sandy & Junior e houve uma geração que cresceu connosco. Está a ser intenso. Sandy – Vejo pessoas de olhos fechados, a chorarem enquanto nos ouvem. A nossa história tem um significado enorme, não só para nós, mas também para os outros.Sandy – Em 2002 chegámos a vir a Portugal para uma apresentação numa livraria, mas a polícia cancelou o showcase por causa do número de pessoas que apareceram. Em 2006 voltámos, mas foi apenas para divulgação, sem concerto marcado. Estou ansiosa por esta estreia.Junior – O que se faz em Portugal não chega muito ao Brasil, mas neste momento tenho um projeto de música eletrónica chamado Manimal que tem uma remix chamada 'Too Late', feita pelos portugueses Karetus.Sandy – Temos raízes portuguesas. O meu bisavô cantava fado. Eu sou grande fã do poeta Fernando Pessoa.Junior - Tenho lembranças boas, mas não sou uma pessoa saudosista. Quando era novo não tinha bem a noção do que estávamos a viver. Não tinha noção da dimensão das coisas. Hoje valorizo mais.Sandy & Junior é uma dupla formada pelos irmãos Sandy e Junior Lima que se lançou após uma participação no programa ‘Som Brasil’, em 1989. Pouco depois assinavam contrato com uma editora e o disco de estreia saía em 1991.No final da década de 90, a banda era recordista de vendas no Brasil e a partir de 2000 lançou-se no mercado internacional. O disco ‘Sandy & Junior’, de 2006, foi nomeado para o Grammy Latino. Em 2007 os irmãos puseram fim à banda. Este ano decidiram voltar.