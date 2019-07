Em agosto vai valer a pena ir ao cinema. ‘Era uma vez em... Hollywood’ estreia dia 15

Há vários motivos para ir ao cinema no mês de agosto, a começar por ‘Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw’, que estreia já dia 1, leva a saga de ‘The Fast & The Furious’ a outro nível, com Dwayne Johnson e Jason Statham nos principais papéis. Desta vez, a dupla enfrenta Idris Elba na pele de vilão.No mesmo dia estreia ‘Ugly Dolls’, o primeiro filme de animação da STX Entertainment, a nova rival da Disney/Pixar. Segue-se ‘Nomis’ (dia 8), um thriller em que Henry Cavill e Ben Kingsley se juntam para caçar um predador sexual que os atrai para um perigoso jogo.Dia 15, chega, finalmente, ‘Era uma vez em... Hollywood’, a nova obra-prima de Quentin Tarantino, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, sobre os bastidores de Hollywood. Há ainda para ver, no mesmo dia, ‘The Kitchen - Rainhas do Crime’, um drama sobre a máfia no feminino com Elisabeth Moss e Melissa McCarthy nos principais papéis, e ‘Angry Birds 2’. A animação prossegue com ‘Planeta Willy’ (29), outro filme que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.Por fim, ‘Onde Estás, Bernadette?’ (29) é uma comédia protagonizada por Cate Blanchett sobre uma jovem que procura a mãe desaparecida.‘Variações’, o filme biográfico sobre António Variações (Sérgio Praia), chega às salas dia 22. Película recorda percurso do cantor entre 1977 e 1981.Dia 29 estreia ‘47 Meters Down: The Next Chapter’, sobre cinco mergulhadores que descobrem uma cidade em ruínas habitada por tubarões assassinos.Ethan Hawke e Noomi Rapace recriam a história verídica do assalto que deu origem ao termo Síndrome de Estocolmo. Estreia dia 8.