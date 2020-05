“Está na hora de tratar da saúde da música”: artistas exigem criação de estatuto da profissão

Criar um fundo de emergência, levar à formalização do estatuto de músico, unir uma classe que anda dispersa e gerar sinergias com outras associações profissionais. Estes são alguns dos objetivos da Associação dos Músicos de Portugal (AMP), que nasceu nas redes sociais por iniciativa de seis músicos a 14 de março e que já conta com mais de quatro mil associados.

Em curso está a legalização da associação, bem como a formalização dos estatutos e da estrutura. "Não avançámos logo porque o mais importante era salvaguardar a saúde das pessoas, mas agora chegou a hora de tratar da saúde da música", diz ao CM Miguel Gameiro que com Boss AC, Marisa Liz, Nelson Rosado, Pedro Fernandes Martins e Tiago Pais Dias iniciou o movimento.

"Tenho 25 anos de música e não percebo como não existe uma associação que nos represente", avança o músico, que lembra a crise profunda em que a classe caiu por conta da pandemia e pede urgência na criação do estatuto de músico. "Parece que andamos todos a deambular sem um enquadramento legal". A associação apartidária promete agregar músicos, autores e instrumentistas sem olhar a géneros, estilos ou mediatismo.