Este País não é para velhos. O novo livro de Carmen Garcia é um retrato cru da vida dos lares

Carmen Garia é enfermeira, autora da página de Instagram A Mãe Imperfeita e da crónica Tanto Faz Não é Resposta, no jornal Público. Carmen Garcia é mãe do Pedro e do João. Carmen Garcia é de Vendas Novas. Diz-se orgulhosamente alentejana, "do interior, de dentro". Não é da grande cidade nem inveja quem é. Gosta da sua comunidade e de pertencer a ela. E admite que, mesmo que tentasse, não saberia como não se envolver na luta pelas injustiças e pelas desigualdades, sejam elas vividas em sociedade ou dentro das paredes do lar em que trabalha. Foi em lares como esse que encontrou as personagens do seu novo livro. A Última Solidão (Avenida da Liberdade Editores) conta as histórias de homens e mulheres na idade a que se convencionou chamar a terceira, tantas vezes esquecida e desprezada, vivida num murmúrio constante, sem que lá esteja alguém para ouvir.Leia na Máxima.