Ao fim de 80 anos de carreira e 92 de vida, Eunice Muñoz vai despedir-se dos palcos com a peça ‘A Margem do Tempo’. A estreia acontece dia 20 (próxima terça-feira) precisamente no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras. Ao seu lado, em cena, estará a neta Lídia Muñoz que, aos 30 anos, irá partilhar o palco com uma atriz que começou a admirar logo em criança. “Comecei a ir para o teatro com a minha ...