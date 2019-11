Everythins Is New compra Campo Pequeno

O diretor-geral da produtora Everything Is New e dono do Coliseu dos Recreios comprou o Campo Pequeno num negócio que, segundo o Eco, custou cerca de 37 milhões de euros.



A compra surge após ter sido desencadeado um processo pela insolvência do espaço onde se realizam vários espetáculos, incluindo concertos, e touradas.





Segundo a revista Blitz, o negócio foi fechado no dia 31 de outubro num consórcio formado por Covões e o fundo Horizon Equity Partners. Este grupo é especializado em gestão de infraestruturas e liderado por António Pires de Lima, antigo ministro da economia do governo de Pedro Passos Coelho e atualmente administrador executivo da Fundação Serralves e da Media Capital, e Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações na mesma legislatura, ligado às privatizações dos CTT e da TAP.Segundo a mesma fonte, Covões deverá ficar com a arena e o centro comercial, e ao fundo caberá a exploração do parque de estacionamento.