Ex-Joy Division e convidados juntam-se para homenagear Ian Curtis nos 40 anos da sua morte

Bernard Sumner e Stephen Morris, os ex-Joy Division que hoje fazem parte dos New Order, vão homenagear o vocalista da banda de 'Love Will Tear Us Apart' esta segunda-feira, no dia em que assinalam os 40 anos da morte de Ian Curtis.A homenagem vai acontecer às 20h00 desta segunda-feira no evento online "Moving Through the Silence: Celebrating the Life and Legacy of Ian Curtis".O evento vai contar com os antigos membros de Joy Division Bernard Sumner e Stephen Morris, Kodaline, Elbow, o vocalista dos Killers, Brandon Flowers, entre outros.O espetáculo vai ser transmitido na plataforma da United We Stream e o evento vai servir para angariar fundos para o combate ao coronavírus em Manchester, cidade onde nasceram os Joy Division.