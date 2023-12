Excesso lançam música nova mais de 20 anos depois

Carlos, Duck, Gonzo, João Portugal e Melão recorda com emoção o momento em que, no Altice Arena, o público cantou a música que tinham acabado de conhecer.



"

novo single, também o videoclipe está disponível nas plataformas digitais. A música marca o início de uma nova fase para os Excesso, antes de arrancarem a nova tour.

Os Excesso, uma das maiores boysband em Portugal, voltou a lançar, esta sexta-feira, uma música nova, mais de 20 anos depois. O novo single chama-se "Na Pressa de Ser Mais" e já está disponível em todas as plataformas digitais.O grupo, que voltou aos palcos em maio deste ano, já tem uma tour marcada para 2024. No concerto realizado este ano os Excesso já tinham cantado a música que agora lançaram.A banda composta porSentir toda aquela vibração vinda das vozes das cerca de 14.000 pessoas presentes a cantarem uma música que tinha acabado de lhes ser apresentada, demonstrou bem a "sede" de nos ver e ouvir juntos", sublinharam os artistas, em comunicado.Além do