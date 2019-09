Exposição põe homens a fazerem de mulheres

Colocar homens a desempenharem funções tradicionalmente atribuídas às mulheres. Eis o desafio lançado a figuras públicas como os cantores Carlão, Tomás Wallenstein (dos Capitão Fausto) e Paulo Furtado (Legendary Tigerman), o artista plástico Julião Sarmento ou o ator Albano Jerónimo. A ideia partiu da programadora Maria Lopes e do fotógrafo Mário César e é agora concretizada na exposição ‘Na Pele Dela’, patente no espaço Todos Playground, em Marvila.

A mostra – que estará disponível para visita de 19 a 22 (quinta a domingo) – responde "à necessidade de mudar mentalidades" e de "consciencializar os portugueses para a necessidade de lutarem pela igualdade de género". Algo que, diz Maria Lopes, "está longe de ser um dado adquirido".

A programadora garante que, entre os contactados, só houve "negas" de quem tinha a agenda preenchida. De resto, todos aderiram ao projeto de braços abertos. "Contactámos pessoas que conhecíamos bem e com quem já tínhamos trabalho. Sabíamos, à partida, que tinham abertura para abraçar um projeto assim." Carlão aparece na mostra a fazer tricot, Albano Jerónimo a pintar os lábios, Tomás Wallenstein rapa as pernas no banho e Julião Sarmento atarefa-se perante uma máquina de costura. Maria Lopes diz que as situações foram sendo encontradas à medida que os convidados iam dizendo que sim e está contente com o resultado. "Acho que as fotos fazem sentido", afirma, acrescentando que já está a pensar na versão feminina do projeto. ‘Na Pele Dele’ é uma possibilidade.

