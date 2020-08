Fado celebra Amália na capital espanhola

O centenário do nascimento de Amália Rodrigues, que se comemora este ano, será um dos principais destaques da décima edição do Festival Fado Madrid, que decorrerá a 26 de setembro no Teatro Real da capital espanhola, uma das mais importantes salas de espetáculo do mundo.





As fadistas Ana Moura, Cuca Roseta e Fábia Rebordão, que apresentarão “três concertos inéditos” de homenagem à diva do fado, vão atuar no evento promovido pela Everyting is New. O festival terá ainda conferências do musicólogo Rui Vieira Nery e do escritor Tiago Torres da Silva, uma exposição sobre Amália, produzida pelo Museu do Fado e pela EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa), e a exibição do documentário ‘A Arte de Amália’, de Bruno de Almeida , e ‘Amália, o Filme’, de Carlos Coelho da Silva – película de 2008 protagonizada por Sandra Barata Belo, Carla Chambel e José Fidalgo, entre outros.