Familiares e fãs juntam-se para o último adeus a Avicii

Cerimónias tiveram lugar este fim de semana. Músico sueco morreu em abril.

18:14

Familiares e fãs de Avicii juntaram-se na sexta-feira em Estocolmo, na Suécia, para o último adeus ao músico que morreu no passado mês de abril.O funeral do DJ realizou-se apenas com a família presente, no passado mês de junho, sendo que agora a família convidou agora todos os fãs a participarem num último adeus ao músico.Durante a cerimónia fúnebre, que teve lugar na igreja Hedvig Eleonora, algumas das mais famosas músicas do artista – como "Wake Me Up" e "Without You" – foram interpretadas por um coro.Na igreja, frequentada pelo músico durante a sua infância e adolescência, houve ainda outro momento tocante – o discurso de Klas Bergling, pai de Tim Bergling, o verdadeiro nome do DJ.Cerca de duas mil pessoas ter-se-ão deslocado ao local para prestar homenagem a Avicii, avança a revista Billboard, enchendo as ruas adjacentes para prestar tributo.Considerado um dos melhores DJ do mundo, Tim Bergling, conhecido como Avicii, foi encontrado morto em Mascate, capital do sultanato de Omã, onde se encontrava há alguns dias de férias com amigos. Tinha 28 anos.Responsável por temas como "Le7els", "Wake Me Up!", "The Days" ou "You Make Me", Avicii venceu dois 'MTV Music Awards', os prémios de música do canal de televisão MTV, um 'Billboard Music Award', os prémios da revista Billboard, e esteve nomeado para dois Grammy.O DJ e produtor atuou três vezes em Portugal: em 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos, em 2013 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, e em 2016 no Rock in Rio Lisboa, ano em que anunciou que iria deixar de atuar ao vivo.