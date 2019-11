Fanatismo religioso em Oeiras assinala regresso de Filomena Gonçalves

O fascínio de Celso Cleto pelo dramaturgo Federico García Lorca (1898-1936) já vem de longe. O encenador diz que teve "o privilégio de conhecer o sobrinho do escritor, então à frente da fundação" que leva o seu nome."É um autor que sempre me despertou interesse, não só pela grandeza da obra, como também pelo dramatismo da vida: o percurso político que o levaria ao fuzilamento, pelas tropas de Franco."Entre todos os textos do escritor, porém, o que mais lhe apetecia levar à cena era ‘A Casa de Bernarda Alba’, terminado um mês e meio antes da morte de Lorca e na qual sempre imaginou Filomena Gonçalves no papel titular.Há 18 anos que a atriz não pisava os palcos, mas fá-lo agora, neste espetáculo que estreia no Auditório Eunice Muñoz, Oeiras, na quarta-feira."Há muito quem tenha feito uma leitura política do texto, mas a nossa opção foi outra: acentuei o radicalismo religioso que a peça contém. E sempre que o fanatismo está presente, a violência e a morte estão anunciadas..." No elenco, estão também Estrela Novais, Ana Catarina Afonso, Isabel Leitão e Rita Cleto, entre outras. ‘A Casa de Bernarda Alba’ fica em cena pelo menos até ao fim do ano.