‘Fantasma da Ópera’ ganha versão lusa

Um músico talentoso, mas com o rosto deformado, decide afastar-se da sociedade, passando a habitar nas catacumbas de um teatro de Ópera de Paris. Aí desenvolve um amor dramático, obsessivo, ciumento e impossível por Christine Daaé, uma cantora que se apaixona pelo dono da ópera.Depois de dois dias no Coliseu do Porto, a versão portuguesa do célebre ‘O Fantasma da Ópera’, escrito por Gaston Leroux, no início do sec. XX, e recriado para musical por Andrew Lloy Webber, em 1986, chega hoje ao Campo Pequeno, em Lisboa, com representações até domingo, 24.Com produção de Armando Calado e encenação de Pedro Ribeiro, o musical, que pela primeira vez chega a Portugal, envolve mais de 130 artistas em palco. Nesta versão, o fantasma é interpretado, alternadamente, pelos cantores Bruno Almeida e FF.Por seu turno, o papel de Christine foi entregue a Sofia Escobar, ela que, durante três anos, em Londres, interpretou precisamente o papel da soprano que é figura central da história. Do elenco fazem ainda parte nomes como Lara Martins (que também integrou a versão britânica), David Ripado, Filipe de Moura, João Merino ou Mário Redondo. Ainda há bilhetes à venda - 15 a 150 euros.‘O Fantasma da Ópera’ estreou-se no Her Majesty’s Theatre, Londres, a 9 de outubro de 1986, e ainda atrai audiências. Já foi visto por mais de 140 milhões de pessoas em 35 países.Bateu o recorde de permanência na Broadway, EUA, onde está desde a década de 80. É o musical mais visto de sempre.A obra de Leroux teve também várias versões para cinema: a mais conhecida estreou em 2004. Gerard Butler e Emmy Rossum protagonizaram.