Faro espera 60 mil pessoas na sexta edição do Festival F

Arranca esta quinta-feira, e decorre até sábado, no Centro Histórico de Faro, a 6ª edição do Festival F, que este ano espera suplantar o número de espectadores do ano passado – 48 mil nos três dias de festa – e alcançar um número recorde de "55 mil a 60 mil pessoas"."Pelas vendas que temos neste momento, estou seguro de que vamos atingir esses valores, o que é uma grande alegria para nós", diz Vasco Sarmento, da organização. "Em pouco tempo, o F conseguiu afirmar-se no panorama nacional como um evento a seguir."Nesta edição há novidades: um palco novo (o Palco Formosa, dentro de um barco e destinado a "espetáculos intimistas de fim de tarde") e o glamping, "espécie de campismo mas com glamour, para quem não gosta de acampar". "Algumas pessoas vêm de longe, e pediram-nos muito...", justifica Vasco Sarmento.De resto, o formato do Festival F – iniciativa conjunta da autarquia e da promotora Sons em Trânsito – mantém-se inalterável: uma mostra de música portuguesa de todos os géneros e para todos os gostos. "É a radiografia da música nacional, mas também temos artes plásticas, artesanato, street food... Queremos que as pessoas se sintam bem aqui", conclui.