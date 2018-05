Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fatboy Slim inaugura festival nos Aliados

DJ oferece concerto gratuito na véspera do evento que se realiza de 7 a 9 de junho no Porto.

Por Sónia Dias | 08:56

ODJ e produtor britânico Fatboy Slim vai oferecer um concerto completamente gratuito na avenida dos Aliados, no centro do Porto, no próximo dia 6 de junho. O espetáculo serve de introdução à 7ª edição do NOS Primavera Sound, que decorre entre 7 e 9 de junho no Parque da Cidade.



"Vamos para a avenida dos Aliados [com] um artista internacional que ninguém pode pôr em causa, o Fatboy Slim, que estará nos Aliados gratuitamente, porque queremos também levar a experiência do NOS Primavera Sound a toda a gente que, pelas mais variadas razões, não pode estar no Parque da Cidade", explicou José Barreiros, o diretor do festival, que este ano tem um orçamento aumentado em "mais 25%, em relação à edição de 2017", avançou, assumindo que, em sete anos, a edição de 2018 é a que tem "mais mudanças".



O responsável adiantou, também, que o primeiro dia oficial do festival terá quatro palcos com concertos em simultâneo. Quanto ao cartaz, destacam-se nomes como Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde, A$apRoocky, The War On Drugs, Jamie XX (como DJ), Father John Misty, Mogwai, Arca, Grizzly Bear, Ezra Furman e Wolf Parade, passando pelas sonoridades de Unknown Mortal Orchestra.



Os passes para os três dias do NOS Primavera Sound já estão esgotados e os bilhetes de sábado, dia 9 de junho, "estão praticamente no fim", mas ainda há entradas para quinta e para sexta-feira, informou a organização. Custam 60 euros.