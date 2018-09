Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira do Livro anima Palácio de Cristal

Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença na feira e comprou mais de 25 livros.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Os jardins do Palácio de Cristal transformam-se, por estes dias, numa livraria ao ar livre. Ao todo participam na Feira do Livro do Porto - que começou ontem e termina a 23 de setembro - 134 expositores, distribuídos por 130 stands que mostram o melhor da literatura nacional e internacional.



A edição deste ano debate as ligações entre a literatura e a música. "Costumo vir aqui todos os anos. Aqui podemos usufruir dos livros, animação e acima de tudo destes jardins que são magníficos", disse ao CM Júlio Pinheiro.



A feira que marca as festas de fim de verão no Porto vai homenagear os 50 anos de carreira de José Mário Branco, músico, compositor e produtor portuense. A distinção será feita hoje à tarde, com a gravação do nome do cantautor numa tília do Palácio.



As novidades desta edição ficam-se, sobretudo, pelo layout da feira. "Há pequenas diferenças, nomeadamente no tamanho dos stands. Com os anos vamos aprendendo, sobretudo com os participantes que nos dão muitas ideias e sugestões", disse Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto.



A abertura do certame contou com a presença já habitual do Presidente da República. "Está tudo muito bonito. As bancadas mais amplas e mais cómodas de acesso. De ano para ano está melhor", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que levou para casa mais de 25 obras.



Para além dos livros, a feira contempla ainda debates, exposições, um ciclo de cinco filmes e muita animação.