Há 12 anos, Henrique Feist ganhou o Globo de Ouro para Melhor Ator pelo seu desempenho em ‘Broadway Baby’. No mesmo ano, o espetáculo foi distinguido com o Grande Prémio de Teatro da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, e esgotou, meses a fio, o Auditório do Casino Estoril. Agora vai voltar. Mas só para quatro sessões.“É uma despedida dos palcos e a última oportunidade para quem quer ver, ou rever, este trabalho”, explicou aoo autor, encenador e intérprete do espetáculo que nos conta a história do musical, enquanto evoca algumas das melhores canções de sempre do género. Ao lado de Henrique Feist, o irmão, o maestro Nuno Feist, ao piano. ‘Broadway Baby’ estará em cena nos dias 16, 17, 23 e 24, às 21h30.