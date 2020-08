Festa do Avante! arranca com fado e música africana

Polémicas à parte, a 44.ª edição da Festa do Avante! vai avançar e com muita música, apresentando um cartaz completamente português. A organização do evento, que abre portas na sexta-feira e decorre até dia 6, no Seixal, já divulgou o alinhamento e a programação.No primeiro dia, o palco 25 de Abril, o maior do recinto, vai decorrer um concerto intitulado ‘Sons e vozes de África contra o racismo’, com artistas de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola. Noutro dos espaços, o auditório 1º de Maio, será a vez de Aldina Duarte e da dupla Camané e Mário Laginha atuarem.No sábado, no palco 25 de Abril, a animação será da responsabilidade dos Mão Morta, Capicua, Dino D’Santiago e Blasted. A encerrar a noite, no auditório 1º de Maio, poderá assistir-se ao espetáculo de Dead Combo e, antes disso, ouvir-se Lena d’Água. É também no segundo dia que Ricardo Araújo Pereira vai discutir humor e política com Margarida Botelho.Para o último dia, depois do comício e intervenção de fundo do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, está marcado um espetáculo de Stereossauro, que terá como convidados Camané, Marisa Liz, Carlão, Chullage e Ricardo Gordo. Depois, no palco 25 de Abril, a mítica banda Xutos e Pontapés tem a missão de encerrar o evento que, este ano, devido às medidas impostas no âmbito da pandemia da Covid-19, está reduzido a um terço da lotação (33 mil pessoas).