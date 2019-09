Festa do Avante! despede-se este domingo da Quinta da Atalaia

Ao final da tarde de ontem, ainda não era possível "fazer balanços nem dar números" de mais uma Festa do Avante!, mas uma coisa era certa: a Quinta da Atalaia, no Seixal, estava uma vez mais cheia de gente.



Na primeira edição sem Ruben de Carvalho (1944-2019) – histórico do PC que foi, desde sempre, o principal mentor do evento – fonte do gabinete de comunicação da Festa do Avante! explicava que "o camarada Ruben ainda teve mão numa fase inicial" da preparação do festival, mas preferia sublinhar o caráter "coletivo da obra". "Todas as edições são diferentes, mas são todas resultado de um esforço de muita gente, empenhada em dar o seu melhor."

O festival de cultura, que arrancou com o tradicional concerto de música clássica ao ar livre (neste ano a cargo da Orquestra Sinfonietta de Lisboa), foi o mais ecológico de sempre: proibiu o uso de plástico descartável nas refeições e teve "uma programação ampliada para as crianças".



"Como sempre acontece, as pessoas aderem ao nosso festival porque temos grande diversidade da oferta dentro dos estilos musicais, mas também de outras expressões artísticas, desde o teatro à dança e ao cinema", garantiu a mesma fonte.

Amanhã, segunda-feira, limpa-se o recinto da Atalaia, desmontam-se os palcos e começa a preparar-se a festa de 2020.

Os fadistas Joana Amendoeira, Teresinha Landeiro e Pedro Moutinho atuam hoje, no Auditório 1º de Maio, no último dia da Festa do Avante!.Os concertos dos três artistas estão marcados, respetivamente, para as 20h00, 21h00 e 22h00, numa maratona de fado feita para agradar aos fãs do género.Antes, no mesmo espaço mas num registo completamente diferente, atuam Vítor Rua e The Metaphysical Angels (às 15h00) e para o palco 25 de Abril está marcado um concerto dos Expensive Soul às 21h15.