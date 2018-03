Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa do hip hop volta a dar ritmo à Ericeira

10ª edição do Summer Fest realiza-se nos dias 6 e 7 de julho e vai ter ‘batalha’ de músicos.

Por Sónia Dias | 01:30

O Sumol Summer Fest está de volta à Ericeira para animar duas das noites mais quentes do verão. O festival realiza-se nos dias 6 e 7 de julho, oferecendo a oportunidade de viver um fim de semana inesquecível numa "grande festa que assinala uma década de edições", num local único perto da praia.



A celebrar a 10ª edição, o Summer Fest vai ter, em exclusivo, uma "batalha amigável" entre Portugal e Brasil, que promete ser um "espetáculo único, no qual o hip hop junta duas nações para celebrar a lusofonia em palco", segundo Luís Montez, da promotora Música no Coração. A equipa portuguesa terá Gson, Papillon, Holly Hood, Sir Scratch e DJ Big, enquanto a brasileira será representada por Rincon Sapiência, Rashid, Drik Barbosa, Kamau e DJ Nyack.



Ao longo dos dois dias de festival é ainda possível assistir às atuações de Wet Bed Gang, April Ivy (dia 6), Joey Bada$$, The Jillionaire (Major Lazer), Vic Mensa, Piruka e Pongo Love (dia 7). Num segundo palco, destaque para Fresh P, Dois Brancos & Um Preto, Cupcake Mafia, Sensi, Mike Lyte e Projecto Bug. Os bilhetes custam 27€ (um dia), 35€ (dois dias sem campismo) e 45€ (dois dias com campismo).



PORMENORES

30 000

Foi o número de pessoas que passou pela Ericeira na edição de 2017 do Sumol Summer Fest. Em 2016, foram 24 mil os festivaleiros. Luís Montez espera, este ano, pelo menos tantas pessoas como na edição do ano passado.



Este ano há passe conjunto

Tal como aconteceu em 2017, também para este ano haverá um passe conjunto Sumol Summer Fest + MEO Sudoeste. Custa 140 euros e dá acesso aos dois festivais, ambos organizados pela promotora Música no Coração, de Luís Montez.