Festa do jazz na Figueira da Foz com entrada grátis

Rui Veloso será um dos convidados especiais da primeira edição do Figueira Jazz Fest, que acontece esta sexta-feira à noite nos Jardins de Verão do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

Com entrada gratuita, o festival totalmente consagrado ao jazz durante este mês de agosto arranca às 22h00, com a entrada em cena da cantora Maria João, a que se junta Maria Anadon, para cantarem temas que imortalizaram o estilo.

Sábado, dia 15, será a vez do saxofonista Nanã Sousa Dias receber em palco Rui Veloso na guitarra, e Ricardo Toscano e Ricardo Branco nos saxofones alto.

O repertório será composto por temas originais de Nanã Sousa Dias, na linha do jazz de fusão compostos desde os anos 80, a que se somam os que o saxofonista compôs durante o período de confinamento devido à pandemia do coronavírus.

No dia 22, entra em ação o projeto Mano a Mano, formado pelos guitarristas de jazz André Santos e Bruno Santos, com a participação especial da cantora Rita Redshoes e do trio Cordofones da Madeira.

O Figueira Jazz Fest encerra a 29 de agosto com o espectáculo ‘Elas e o Jazz’, com com as cantoras Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon.

Embora gratuito, a entrada nos concertos obriga ao levantamento prévio dos bilhetes, limitado a dois por pessoa, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

Será obrigatório o uso de máscara de proteção pelos espectadores, e o cumprimento das regras de condicionamento sanitário em vigor e das normas estabelecidas pela Direção Geral de Saúde.