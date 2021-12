Festas do Povo de Campo Maior classificadas pela UNESCO como Património Cultural Imaterial

As Festas do Povo de Campo Maior, no distrito de Portalegre, foram esta quarta-feira classificadas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A inscrição como Património Cultural Imaterial das festas comunitárias portuguesas, na vila de Campo Maior, na região do Alentejo, foi aprovada ao início desta tarde, na 16.ª reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO, que está a decorrer em Paris (França), até sábado.

Tradição secular e realizadas pela última vez em 2015, as Festas do Povo de Campo Maior são conhecidas por apresentarem dezenas de ruas, sobretudo no centro histórico, 'engalanadas' com milhares de flores de papel, feitas pela população de forma voluntária.