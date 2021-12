O comité da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) começa esta segunda-feira a apreciar a candidatura das Festas do Povo de Campo Maior (no distrito de Portalegre) a Património Cultural Imaterial. Promovido pela câmara municipal, pela Associação das Festas do Povo de Campo Maior (AFPCM) e pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, o processo de candidatura teve o seu início em 2014 e implicou uma equipa multidisciplinar que incluiu sociólogos, historiadores e antropólogos. O elevado número de voluntários (um caso muito peculiar) que fazem flores, o facto de as festas só se realizarem quando o povo quer ou a figura do ‘cabeça de rua’, uma espécie de ‘capitão de equipa’, foram alguns dos aspetos mencionados na candidatura.









No dossiê enviado à UNESCO, são também abordados outros temas que tornam estas festas “diferentes”, como “a arquitetura efémera” e a forma como a vila, “da noite para o dia, se transforma por completo” com as flores de papel. Durante o processo de investigação feito pela equipa multidisciplinar que preparou a candidatura, foi ainda possível apurar que as festas têm uma ligação ao culto de São João Batista, que é o padroeiro da vila.

A 16ª reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO vai decorrer durante toda a semana, até ao próximo sábado, em Paris (França), tendo em ‘carteira’ a análise de mais 54 candidaturas.