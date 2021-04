As Festas do Divino Espírito Santo podem vir a ser Património Mundial Imaterial da UNESCO.Essa é pelo menos a vontade das autarquias de Alenquer, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo que estão já a trabalhar na criação de uma associação intermunicipal das Festas do Divino Espírito Santo para preparar uma candidatura.