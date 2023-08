Festival encerra com balanço “muito positivo”

O Sol da Caparica terminou ontem, com um balanço "muito positivo": dos quatro dias que durou o festival da lusofonia, dois esgotaram e dois estiveram "com um recinto composto", garante o promotor, Zahir Assanali, CEO do Grupo Chiado.



"Crescemos e melhorámos em todos os aspetos", disse ao CM. "Tivemos zero reclamações por parte de artistas ou público, as pessoas saíram daqui com um sorriso de orelha a orelha", acrescentou o responsável, salientando os "concertos estupendos" desta edição, nomeadamente "os da Mariza e do Léo Santana".









Ver comentários